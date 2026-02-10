Four Corners Property Trust Aktie

WKN DE: A142WX / ISIN: US35086T1097

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Four Corners Property Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Four Corners Property Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,290 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 75,9 Millionen USD gegenüber 68,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 294,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 268,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

