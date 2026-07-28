Four Corners Property Trust Aktie
WKN DE: A142WX / ISIN: US35086T1097
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Four Corners Property Trust legt Quartalsergebnis vor
Four Corners Property Trust wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,294 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 79,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,09 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 321,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 294,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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