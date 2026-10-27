Ausblick: Four Corners Property Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Four Corners Property Trust stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,289 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Four Corners Property Trust 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 82,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Four Corners Property Trust 74,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,09 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 323,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 294,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at