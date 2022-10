Ausblick: Four Corners Property Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Four Corners Property Trust äußert sich am 01.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Four Corners Property Trust in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 56,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 50,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 224,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 172,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at