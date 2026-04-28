Four Corners Property Trust Aktie
WKN DE: A142WX / ISIN: US35086T1097
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Four Corners Property Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Four Corners Property Trust lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,279 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 73,3 Millionen USD gegenüber 71,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 300,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 294,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Four Corners Property Trust Inc When Issued
|
07:01
|Ausblick: Four Corners Property Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Four Corners Property Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Four Corners Property Trust Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Four Corners Property Trust Inc When Issued
|21,80
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.