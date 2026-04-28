Ausblick: Four Corners Property Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Four Corners Property Trust lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,279 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 73,3 Millionen USD gegenüber 71,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 300,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 294,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at