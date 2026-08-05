Fox Factory Aktie
WKN DE: A1W2J8 / ISIN: US35138V1026
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fox Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fox Factory wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,178 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 154,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fox Factory in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 352,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 374,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -13,030 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Factory Holding Corp
|
05.08.26
|Ausblick: Fox Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Fox Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Fox Factory vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Fox Factory zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Fox Factory veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Fox Factory legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fox Factory Holding Corp
Aktien in diesem Artikel
|Fox Factory Holding Corp
|18,18
|10,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.