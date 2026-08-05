Fox Factory Aktie

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WKN DE: A1W2J8 / ISIN: US35138V1026

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fox Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fox Factory wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,178 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 154,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fox Factory in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 352,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 374,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -13,030 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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