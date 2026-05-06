Fox Factory Aktie

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WKN DE: A1W2J8 / ISIN: US35138V1026

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fox Factory vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fox Factory wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,082 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,230 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 351,8 Millionen USD gegenüber 355,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,92 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD im Vergleich zu -13,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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