Fox Factory Aktie
WKN DE: A1W2J8 / ISIN: US35138V1026
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fox Factory veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fox Factory veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 354,0 Millionen USD – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fox Factory 352,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
