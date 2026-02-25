Ausblick: Fox Factory veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fox Factory veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 354,0 Millionen USD – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fox Factory 352,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at