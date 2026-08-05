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WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fox wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,64 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fox einen Umsatz von 3,29 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,07 USD, gegenüber 4,91 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 16,57 Milliarden USD im Vergleich zu 16,30 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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