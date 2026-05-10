Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fox legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fox lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,984 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fox 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fox in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,78 Milliarden USD im Vergleich zu 4,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD, gegenüber 4,91 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 16,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,30 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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