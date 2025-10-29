Ausblick: Fox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fox wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fox im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,78 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,10 Prozent auf 3,57 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,21 USD je Aktie, gegenüber 4,91 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 15,86 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at