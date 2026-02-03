Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fox präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,498 USD je Aktie gegenüber 0,810 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 5,06 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,91 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,30 Milliarden USD im Vorjahr.
