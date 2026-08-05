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WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fox wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fox 1,57 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Fox im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,74 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,06 USD, gegenüber 4,91 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 16,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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