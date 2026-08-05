Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fox wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fox 1,57 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Fox im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,74 Prozent gesteigert.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,06 USD, gegenüber 4,91 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 16,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,30 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Corp B
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Fox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.07.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Fox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Fox Corp B
Aktien in diesem Artikel
|Fox Corp B
|49,20
|2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.