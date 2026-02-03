Fox Aktie

Fox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fox präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fox lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,499 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 38,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,810 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Fox nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 5,06 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,08 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD, gegenüber 4,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 16,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

