29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Fox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fox wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,21 USD, gegenüber 4,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 15,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,30 Milliarden USD generiert wurden.

