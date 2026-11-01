Ausblick: Fox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fox wird am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD gegenüber 1,32 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,32 Milliarden USD gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,84 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,64 Milliarden USD, gegenüber 17,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net