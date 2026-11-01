Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fox wird am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD gegenüber 1,32 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,32 Milliarden USD gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,84 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,64 Milliarden USD, gegenüber 17,13 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Corp B
|
07:01
|Ausblick: Fox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Fox Corp B
Aktien in diesem Artikel
|Fox Corp B
|50,00
|-1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.