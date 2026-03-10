Foxconn Industrial Internet a Aktie

Foxconn Industrial Internet a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JRNH / ISIN: CNE1000031P3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Foxconn Industrial Internet A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Foxconn Industrial Internet A präsentiert in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,614 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Foxconn Industrial Internet A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 291,17 Milliarden CNY im Vergleich zu 172,76 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,17 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 914,16 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 608,68 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten