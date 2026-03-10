Ausblick: Foxconn Industrial Internet A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Foxconn Industrial Internet A präsentiert in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,614 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Foxconn Industrial Internet A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 291,17 Milliarden CNY im Vergleich zu 172,76 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,17 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 914,16 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 608,68 Milliarden CNY waren.

