Foxconn Industrial Internet a Aktie
WKN DE: A2JRNH / ISIN: CNE1000031P3
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Foxconn Industrial Internet A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Foxconn Industrial Internet A wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,587 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Foxconn Industrial Internet A noch 0,260 CNY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Foxconn Industrial Internet A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 300,17 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 87,12 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,16 CNY, gegenüber 1,78 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1.492,60 Milliarden CNY im Vergleich zu 902,45 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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