Foxconn Industrial Internet a Aktie
WKN DE: A2JRNH / ISIN: CNE1000031P3
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Foxconn Industrial Internet A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Foxconn Industrial Internet A präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,658 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 52,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 306,18 Milliarden CNY gegenüber 200,34 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,12 CNY je Aktie, gegenüber 1,78 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1.465,84 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 902,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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