Ausblick: FP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FP wird am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 16,83 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,47 Prozent verringert. Damals waren 34,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FP in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 58,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 57,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 171,68 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 183,87 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 255,65 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 240,49 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at