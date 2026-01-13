Ausblick: FP Partner legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FP Partner wird am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 13,20 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 61,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 34,11 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,80 Milliarden JPY – ein Minus von 9,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FP Partner 8,64 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,63 JPY, gegenüber 169,85 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 32,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 35,62 Milliarden JPY generiert wurden.

