FP Partner Aktie
WKN DE: A3DTHZ / ISIN: JP3167010002
|
13.01.2026 07:01:06
Ausblick: FP Partner legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
FP Partner wird am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 13,20 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 61,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 34,11 JPY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,80 Milliarden JPY – ein Minus von 9,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FP Partner 8,64 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,63 JPY, gegenüber 169,85 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 32,34 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 35,62 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
