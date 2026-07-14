FP Partner Aktie
WKN DE: A3DTHZ / ISIN: JP3167010002
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: FP Partner stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FP Partner lässt sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FP Partner die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass FP Partner für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 18,00 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FP Partner in dem im Mai abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 86,83 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 88,79 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,20 Milliarden JPY, gegenüber 32,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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