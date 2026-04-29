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WKN: 882562 / ISIN: JP3167000003

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: FP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FP wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 30,87 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FP noch ein Gewinn pro Aktie von 29,53 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,72 Prozent auf 53,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte FP noch 54,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 182,86 JPY, gegenüber 154,46 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 240,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 235,63 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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