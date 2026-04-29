FP Aktie
WKN: 882562 / ISIN: JP3167000003
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: FP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
FP wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 30,87 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FP noch ein Gewinn pro Aktie von 29,53 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,72 Prozent auf 53,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte FP noch 54,02 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 182,86 JPY, gegenüber 154,46 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 240,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 235,63 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FP Corp
|
29.04.26
|Ausblick: FP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: FP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: FP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu FP Corp
Aktien in diesem Artikel
|FP Corp
|2 295,00
|-3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.