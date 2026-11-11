Fractyl Health Aktie

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WKN DE: A42M47 / ISIN: US35168W2026

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fractyl Health öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fractyl Health wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,502 USD. Im Vorjahresquartal waren -8,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Fractyl Health soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -4,203 USD, gegenüber -22,320 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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