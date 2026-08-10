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WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Franco-Nevada gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Franco-Nevada präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Franco-Nevada noch 1,77 CAD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 616,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 511,4 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,41 USD je Aktie, gegenüber 8,06 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 2,60 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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