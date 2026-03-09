Franco-Nevada Aktie

Franco-Nevada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Franco-Nevada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Franco-Nevada äußert sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,27 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 539,8 Millionen USD für Franco-Nevada, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 447,8 Millionen CAD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,93 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,75 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,53 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

