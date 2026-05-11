Ausblick: Franco-Nevada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Franco-Nevada wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Franco-Nevada im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,56 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 634,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 528,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,77 USD, gegenüber 8,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at