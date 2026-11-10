Franco-Nevada Aktie
WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Franco-Nevada vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Franco-Nevada wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,74 USD je Aktie gegenüber 2,05 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 568,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 671,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,00 USD, gegenüber 8,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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