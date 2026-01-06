Ausblick: Franklin Covey gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Franklin Covey präsentiert am 07.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,045 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 69,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 64,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 266,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 267,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at