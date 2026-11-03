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Franklin Covey Aktie

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WKN: 884271 / ISIN: US3534691098

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Franklin Covey mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franklin Covey präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Covey 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 71,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Franklin Covey für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 72,2 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,403 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 263,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 267,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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