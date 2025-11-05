Ausblick: Franklin Covey stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Franklin Covey wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,445 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Covey 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 15,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 84,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Franklin Covey für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 71,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,74 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 266,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 287,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at