Franklin Covey Aktie
WKN: 884271 / ISIN: US3534691098
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Franklin Covey stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Franklin Covey wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,445 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Covey 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 15,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 84,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Franklin Covey für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 71,1 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,74 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 266,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 287,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franklin Covey CoShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Franklin Covey stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.07.25
|Ausblick: Franklin Covey informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Franklin Covey CoShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Franklin Covey CoShs
|16,82
|2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.