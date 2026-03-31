Franklin Covey Aktie
WKN: 884271 / ISIN: US3534691098
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31.03.2026 07:01:06
Ausblick: Franklin Covey verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Franklin Covey wird am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franklin Covey ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 58,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,6 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,538 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 267,1 Millionen USD, gegenüber 267,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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