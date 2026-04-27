Ausblick: Franklin Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Franklin Electric stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,748 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 479,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 455,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,56 USD, gegenüber 3,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at