Ausblick: Franklin Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Franklin Electric veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 605,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 587,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,59 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,22 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at