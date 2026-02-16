Franklin Electric Aktie

Franklin Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Franklin Electric zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Franklin Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,878 USD je Aktie gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 516,2 Millionen USD gegenüber 485,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,16 USD je Aktie, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

