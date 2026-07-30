Ausblick: Franklin Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Franklin Resources öffnet am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,658 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,76 Milliarden USD gegenüber 2,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,48 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD, gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 7,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,73 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at