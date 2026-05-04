Ausblick: Franks International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Franks International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,115 USD aus. Im letzten Jahr hatte Franks International einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 361,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 390,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,450 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,61 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at