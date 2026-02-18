Frank's International Aktie
WKN DE: A1W3ZG / ISIN: NL0010556684
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Franks International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Franks International gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,260 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,98 Prozent auf 410,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Franks International noch 436,8 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,450 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,64 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,71 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Frank's International N.V.
