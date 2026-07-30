Freddie Mac Aktie
WKN: 876872 / ISIN: US3134003017
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,887 USD aus. Im letzten Jahr hatte Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 81,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,04 Milliarden USD gegenüber 32,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,87 USD je Aktie, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 24,44 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 132,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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