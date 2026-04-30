Ausblick: Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) präsentiert Quartalsergebnisse

Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,908 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 85,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 32,53 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,80 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 19,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,56 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at