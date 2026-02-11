freee K K. Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PWE3 / ISIN: JP3826520003
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: freee K K Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
freee K K Registered wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 6,94 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,08 Prozent verringert. Damals waren 10,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,09 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 28,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,90 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 23,28 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,77 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,27 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freee K K. Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: freee K K Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: freee K K Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: freee K K Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: freee K K Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: freee K K Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu freee K K. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|freee K K. Registered Shs
|2 352,00
|-2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.