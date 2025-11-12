Ausblick: freee K K Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

freee K K Registered wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,40 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,72 Prozent verringert. Damals waren 2,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 28,26 Prozent auf 9,46 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,52 JPY im Vergleich zu 23,28 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 41,44 Milliarden JPY, gegenüber 33,27 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at