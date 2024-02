Ausblick: freee K K Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

freee K K Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -41,093 JPY. Das entspräche einem Verlust von 44,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -28,350 JPY erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,06 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 35,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -146,947 JPY im Vergleich zu -215,640 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 25,26 Milliarden JPY, gegenüber 19,22 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at