21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Freeport-McMoRan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Freeport-McMoRan stellt am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,285 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Freeport-McMoRan noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,97 Prozent auf 5,29 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 25,49 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 25,14 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

