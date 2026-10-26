Ausblick: Freeport-McMoRan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Freeport-McMoRan wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,815 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,82 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,36 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 29,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at