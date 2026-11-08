FreightCar America Aktie

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WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: FreightCar America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

FreightCar America wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 75,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 52,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,060 USD je Aktie, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 383,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 501,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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