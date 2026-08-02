Ausblick: FreightCar America öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FreightCar America lässt sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FreightCar America die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

FreightCar America soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 110,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,457 USD im Vergleich zu 1,09 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 506,2 Millionen USD, gegenüber 501,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at