Ausblick: FreightCar America präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FreightCar America wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass FreightCar America im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,033 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,52 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll FreightCar America mit einem Umsatz von insgesamt 74,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,53 Prozent verringert.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,483 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 515,9 Millionen USD, gegenüber 501,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at