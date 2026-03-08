FreightCar America Aktie

FreightCar America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

08.03.2026 07:01:06

Ausblick: FreightCar America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FreightCar America präsentiert am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,187 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FreightCar America 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 145,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 137,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD im Vergleich zu -3,120 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 520,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 558,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

