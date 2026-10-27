Fresh Del Monte Produce Aktie

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WKN: 910307 / ISIN: KYG367381053

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Fresh Del Monte Produce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fresh Del Monte Produce wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,460 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fresh Del Monte Produce einen Verlust von -0,610 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 13,04 Prozent auf 1,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,25 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,88 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,63 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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